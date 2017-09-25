Корабли Китая вторглись в воды у спорных островов Японии

Китайские корабли береговой охраны прошли вблизи спорных с Японией островов в Восточно-Китайском море, что стало вторым подобным инцидентом за последнюю неделю, сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что четыре судна вторглись в воды у островов Сенкаку, которые находятся под контролем японского правительства. Они прошли в юго-западном направлении. В Японии данные острова называются Дяоюйдао. По словам представителя береговой охраны Японии, четыре китайских судна второй раз нарушают границу в спорном регионе. До этого подобный инцидент произошел в четверг, 21 сентября.

Как напоминает Regnum, Токио регулярно обвиняет Пекин в эскалации конфликта в регионе. Китай регулярно отправляет корабли к спорным островам, не обращая внимания на постоянные протесты со стороны Японии. Территориальный спор по поводу принадлежности островов Сенкаку имеет давнюю историю. Обе стороны настаивают на своем праве на обладание данными островами. Противоречия обостряются тем фактом, что акватория островов богата природными ресурсами.

Помимо островов Сенкаку, Китай также имеет территориальные споры в Южно-Китайском море. Острова Спратли являются яблоком раздора между Китаем, Филиппинами, Брунеем, Малайзией, Вьетнамом и Тайванем.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 25.09.17

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