Понедельник, 2 октября 2017, 11:25 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В Лас-Вегасе неизвестный расстрелял из автомата зрителей фестиваля кантри

В Лас-Вегасе неизвестный расстрелял из автомата зрителей фестиваля кантри
Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе во время фестиваля кантри, который проходил вблизи казино Mandalay Bay, произошла стрельба из автоматического оружия. Полиция подтвердила факт ЧП, но подробности сообщать отказывается. По данным агентства Reuters, от действий злоумышленника погибли как минимум два человека, еще не менее 24 пострадали.

Отметим, что на снимках с места происшествии, опубликованных в социальных сетях, запечатлены люди, лежащие на земле в крови. На одной из видеозаписей слышны длинные очереди выстрелов. Злоумышленник успел разрядить несколько обойм. По словам очевидцев, он стрелял без разбора, в разных направлениях.

По данным ВВС, не исключено, что стрелка есть сообщники. Сейчас злоумышленник ведет огонь с 32-го этажа отеля вблизи казино по машинам полиции, прибывшим на вызов. Официального подтверждения этого пока не поступало. Рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация. Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа.

По данным местных СМИ, из-за стрельбы закрыт международный аэропорт Мак-Каран, находящийся в трёх километрах от места ЧП. По последним данным, полицейским удалось ликвидировать одного из подозреваемых в стрельбе. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте службы в Twitter.

Сотрудники ведомства выясняют, был ли у злоумышленника пособник.

Лас-Вегас, Иван Гридин

Лас-Вегас. Другие новости 02.10.17

NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект. / По стопам Кустурицы: главный «таксист» Европы тоже хочет снять фильм в Крыму. / В Каталонии 90% участников референдума проголосовали за независимость. Мадрид назвал плебисцит «издевательством над демократией».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / США

Новый посол США в России прилетел в Москву и завтра посетит Кремль

Трамп сделал Тиллерсона куратором антироссийских санкций

Пугающее единодушие в США: Вашингтон слишком легко назначил нового посла в России

Китай до конца года закроет все совместные с КНДР предприятия

«Роскосмос» и NASA готовы создать окололунную базу DSG

Трамп: США «полностью готовы» к военному решению вопроса КНДР

США готовят санкции против России за несоблюдение Договора по открытому небу

США заявили, что не объявляли войну КНДР
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Здоровье /

Ученые нашли простой способ сбросить лишние килограммы

Наука /

NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект

Крым /

По стопам Кустурицы: главный «таксист» Европы тоже хочет снять фильм в Крыму

В Каталонии 90% участников референдума проголосовали за независимость

Крым /

На президентские выборы в Крым напрашиваются «специалисты» скандального БДИПЧ

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости