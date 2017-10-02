В Лас-Вегасе неизвестный расстрелял из автомата зрителей фестиваля кантри

В Лас-Вегасе во время фестиваля кантри, который проходил вблизи казино Mandalay Bay, произошла стрельба из автоматического оружия. Полиция подтвердила факт ЧП, но подробности сообщать отказывается. По данным агентства Reuters, от действий злоумышленника погибли как минимум два человека, еще не менее 24 пострадали.

Отметим, что на снимках с места происшествии, опубликованных в социальных сетях, запечатлены люди, лежащие на земле в крови. На одной из видеозаписей слышны длинные очереди выстрелов. Злоумышленник успел разрядить несколько обойм. По словам очевидцев, он стрелял без разбора, в разных направлениях.

По данным ВВС, не исключено, что стрелка есть сообщники. Сейчас злоумышленник ведет огонь с 32-го этажа отеля вблизи казино по машинам полиции, прибывшим на вызов. Официального подтверждения этого пока не поступало. Рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация. Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа.

По данным местных СМИ, из-за стрельбы закрыт международный аэропорт Мак-Каран, находящийся в трёх километрах от места ЧП. По последним данным, полицейским удалось ликвидировать одного из подозреваемых в стрельбе. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте службы в Twitter.

Сотрудники ведомства выясняют, был ли у злоумышленника пособник.

Лас-Вегас, Иван Гридин

Лас-Вегас. Другие новости 02.10.17

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