В Лас-Вегасе число жертв стрелка превысило 50 человек

Число жертв стрелка в Лас-Вегасе превысило 50 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбардо. Он также рассказал, что ранения различной степени тяжести получили еще более 200 человек.

Ранее шериф рассказал, что стрелок открыл огонь из автоматического оружия с 32-го этажа отеля. Он стал расстреливать зрителей, пришедших на фестиваль кантри-музыки. На площадке в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay собралось несколько тысяч человек.

По данным телеканала АВС, стрельбу людям открыл 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок. Полицейские ликвидировали предполагаемого преступника. Он являлся местным жителем. Что заставило мужчину открыть огонь по невооруженным людям, пока не известно.

Сейчас силовики разыскивают его спутницу – женщину по имени Мэрилу Дэнли, а также два транспортных средства, которые были зарегистрированы на предполагаемого стрелка. В сообщении полиции отмечается, что пропавшая после атаки женщина разыскивается для допроса. Всех, кто ее увидит, полиция просит сообщать об этом по телефону 911.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у инцидентов, подобных трагедии в Лас-Вегасе, как минимум две причины.

«Если не ошибаюсь, в Америке шесть или семь спецслужб, которые занимаются безопасностью страны и граждан. И, думаю, должной координации между ними нет – да американцы и сами это признают. И второе: то количество оружия, как учтенного, так и неучтенного, которое американцы имеют на руках, приводит постоянно к этим трагедиям. Несколько раз в конгрессе ставился вопрос об усилении контроля над продажей оружия, но оружейное лобби и, как они говорят, «демократия не позволяют это сделать». Это проблема Америки», – считает эксперт.

Кроме того, Гончаров считает, что особое значение для предупреждения подобного рода ЧП имеет конкуренция между спецслужбами. «Каждая спецслужба считает себя пупом земли, старается первой донести до президента ту информацию, которой она располагает. Это, конечно, вредит общей работе. И те трагедии, которые происходят, доказывают, что эта проблема у них существует», – отметил член Общественной палаты РФ.

В Ростуризме и российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о россиянах, которые могли бы пострадать в результате стрельбы, передает РИА «Новости».

Лас-Вегас, Иван Гридин

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