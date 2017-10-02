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Число жертв стрелка в Лас-Вегасе превысило 20, ранены более 100 человек

Число жертв стрелка в Лас-Вегасе превысило 20, ранены более 100 человек
Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе во время стрельбы из автоматического оружия на фестивале кантри погибли более 20 человек, более 100 получили ранения. Как сообщает Reuters со ссылкой на окружного шерифа, среди погибших есть один полицейский. Злоумышленника ликвидировали стражи порядка.

Стрелком, по данным правоохранительных органов, оказался местный житель. Полиция предполагает, что других атаковавших не было. Как «Новый День», неизвестный открыл стрельбу на концерте кантри, который проходил у гостиницы Mandalay Bay на центральном проспекте Лас-Вегаса. Злоумышленник открыл огонь по толпе с 32 этажа отеля.

В то же время жилец отеля сообщила в Twitter, что стрелявших было трое. После случившегося полиция перекрыла дороги и оцепила периметр. Жителям города и туристам рекомендуется воздержаться от поездок в центр мегаполиса. Аэропорт Лас-Вегаса временно закрыт.

Лас-Вегас, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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