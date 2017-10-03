Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом – грабителем банков. Число жертв достигло 59

Число жертв стрельбы в американском Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек. Об этом сообщил шериф городской полиции Джозеф Ломбардо. Число раненых по последним подсчетам увеличилось до 527. По словам Ломбардо, число жертв может возрасти.

Газета New York Post пишет, что в автомобиле жителя Лас-Вегаса, открывшего стрельбу по зрителям фестиваля кантри-музыки под открытым небом, Стивена Пэддока был обнаружен нитрат аммония, который можно использовать для изготовления взрывчатки. Кроме того, полицейские конфисковали более 30 единиц огнестрельного оружия, которые находились в гостиничном номере, откуда стрелок вел огонь, в доме злоумышленника, пишет USA Today.

ВВС в свою очередь сообщает, что дома у Пэддока была обнаружена взрывчатка, несколько тысяч патронов и электронные устройства кустарного, предназначение которых еще предстоит выяснить. В полиции рассказали, что стрелок покончил собой прежде, чем полиция взяла его номер штурмом. По мнению шерифа Ломбардо, 64-летний пенсионер Пэддок – «озлобившийся человек, который стремился убить как можно больше людей». По предварительным данным, стрелок заселился в номер на 32 этаже отеля Mandalay Bay 28 сентября.

Пэддок не был участником боевых действий, не являлся ветераном армии США и ни разу не попадал в поле зрение полиции, в отличие от своего отца, который времени был в списке ФБР, как самый опасный преступник. Об этом телеканалу CNN рассказал брат Стивена Пэддока Эрик. Он также сообщил, что шокирован случившимся. «Он никогда не был фанатом оружия. То, что ему удалось получить такое оружие... Где он, черт возьми, взял автоматические винтовки?» – говорит Эрик Пэддок.

Как сообщает издание Business Insider, отец стрелка долгое время находился в розыске. В 1969-1977 годах Бенджамин Хоскинс Пэддок входил в число самых опасных преступников США. Кроме того, врачи официально признали Пэддока-старшего психопатом с суицидальными наклонностями. Он грабил банки и угонял автомобили. После нескольких вооруженных нападений на банки в Аризоне его приговорили к 20 годам лишения свободы. Однако в 1969 году ему удалось бежать, после чего тот долгое время находился в розыске. В 1980-е годы Бенджамин Пэддок был уличен в рэкете, а несколько лет назад умер. Биографией отца полиция заинтересовалась, чтобы разобраться в мотивах совершенного Стивеном Пэддоком преступления.

Фото: FBI / Zuma / Global Look Press

Спустя несколько часов после кровавой бойни ответственность за нее взяла на себя запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России, террористическая организация «Исламское государство». В ИГ (запрещена в России) заявили, что Пэддок несколько месяцев назад принял ислам, однако не предоставили никаких подтверждений. В ФБР заявили, что не обнаружили какой-либо связи стрелка с международными террористическими организациями.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и раненым, назвав стрельбу в Лас-Вегасе ужасной. «Храни вас Господь», – написал Трамп. Как рассказал шериф Джозеф Ломбардо, Трамп лично звонил ему. Флаги на госучреждениях в округе приспущены. Губернатор штата Невада Брайан Сэндовал также выразил соболезнования жертвам атаки. «Трагический и чудовищный акт насилия потряс Неваду», – написал он в Twitter. Соболезнования выразили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, певицы Селин Дион и Мэрайя Керри и многие другие американские знаменитости и журналисты.

Как писал «Новый День», стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, на который собралось более 20 тысяч зрителей. Фестиваль кантри-музыки проходил под открытым небом. Стрелок расположился на 32 этаже отеля развлекательного комплекса Mandalay Bay.

Лас-Вегас, Иван Гридин

Лас-Вегас. Другие новости 03.10.17

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