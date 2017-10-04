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На жестком диске подозреваемого в гибели журналистки изобретателя нашли видео с пытками

На жестком диске подозреваемого в гибели журналистки изобретателя нашли видео с пытками
Фото: AP/ Tom Wall

На борту подлодки Nautilus, с которой пропала журналистка Ким Валль, обнаружен жесткий диск с шокирующим видео. Изобретатель Петер Мадсен, которого подозревают в убийстве женщины, отрицает свою причастность к преступлению.

Жесткий диск содержит видеозапись пыток, обезглавливания и сожжения женщины, передает телеканал ВВС. Экспертиза доказала, что видео подлинное. Однако Мадсен продолжает настаивать на том, что гибель Ким Валль была следствием несчастного случая, а доступ к диску был у всех работников лаборатории.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 30-летняя Ким Валь была объявлена в розыск 11 августа, после того как не вернулась со встречи с Петером Мадсенем на его подводной лодке Nautilus. Первоначально изобретатель настаивал, что высадил журналистку на берег, после чего из-за технических неполадок субмарина затонула, а ему чудом удалось спастись.

Когда подлодку удалось поднять с глубины семь метров, там была обнаружена кровь Вааль. Специалисты, исследовав субмарину, пришли к выводу, что ее затопили намеренно.

После этого Мадсен изменил показания, в ходе заседания в Копенгагенском суде он заявил, что женщина погибла на подлодке, когда они проплывали в проливе между Данией и Швецией от сильного удара люком по голове, и ему пришлось «похоронить» ее в море.

Тело журналистки было обнаружено только спустя 10 дней после пропажи в акватории у острова Амагер без головы и конечностей. По словам правоохранителей, жертву изуродовали преднамеренно, к тому же к трупу женщины были привязаны металлические предметы.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

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