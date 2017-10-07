В Дании нашли голову и ноги пропавшей шведской журналистки

Полиция Дании сообщила об обнаружении частей тела журналистки из Швеции Ким Валль. Останки прольют свет на причину гибели девушки.

По данным датских правоохранителей, было найдено два пакета, в которые подложили тяжелые металлические предметы, по всей видимости, для того, чтобы они утонули. В одном из пакетов была голова и ноги женщины, в другом – личные вещи журналистки, сообщает телеканал Sky News.

Экспертиза установила, что останки действительно принадлежат Ким Валль. Примечательно, что на черепе жертвы не обнаружено переломов. Хотя подозреваемый в ее смерти Петер Мадсен утверждает, что она погибла от удара тяжелым люком по голове.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 30-летняя Ким Валь была объявлена в розыск 11 августа, после того как не вернулась со встречи с Петером Мадсенем на его подводной лодке Nautilus. Первоначально изобретатель настаивал, что высадил журналистку на берег, после чего из-за технических неполадок субмарина затонула, а ему чудом удалось спастись.

Когда подлодку удалось поднять с глубины семь метров, там была обнаружена кровь Вааль. Специалисты, исследовав субмарину, пришли к выводу, что ее затопили намеренно.

После этого Мадсен изменил показания, в ходе заседания в Копенгагенском суде он заявил, что женщина погибла на подлодке, когда они проплывали в проливе между Данией и Швецией от сильного удара люком по голове, и ему пришлось «похоронить» ее в море.

Тело журналистки было обнаружено только спустя 10 дней после пропажи в акватории у острова Амагер без головы и конечностей. По словам правоохранителей, жертву изуродовали преднамеренно, к тому же к трупу женщины были привязаны металлические предметы.

Позднее на борту подлодки полицейские обнаружили жесткий диск с видеозаписью пыток, обезглавливания и сожжения женщины. Экспертиза доказала, что видео подлинное. Однако Мадсен продолжает настаивать на том, что гибель Валль была следствием несчастного случая, а доступ к диску был у всех работников лаборатории.

Копенгаген, служба информации РИА «Новый День»

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