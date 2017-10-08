Трамп обвинил Иран в помощи КНДР и нашел способ усмирить Пхеньян

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран финансово поддерживает Северную Корею, что подрывает «дух» ядерной сделки с Тегераном. По мнению американского лидера, Пхеньян постоянно нарушает международные соглашения, а потому в отношении КНДР сработает только одна вещь.

С обвинениями в адрес Ирана Трамп выступил в интервью телеканалу TBN. «Они вызывают проблемы… Они финансируют Северную Корею, они торгуют с Северной Кореей, они ведут с ней дела», – отметил президент США, добавив, что, по его мнению, Тегеран нарушает условия ядерной сделки. «Иран – это плохие парни, и так к ним и следует относиться», – заявил он.

В нарушении договоренностей глава Белого дома обвинил и Пхеньян. «Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь», – написал Трамп в своем микроблоге (перевод РИА «Новости»). Впрочем, американский лидер не уточнил, о чем именно идет речь.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выступил с критикой политики США в отношении соглашения с Тегераном. По мнению иранского лидера, Трамп не будет нарушать договоренностей по ядерной программе, но если все-таки он на это решится, то нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов.

Тем временем, Северная Корея отказалась от обсуждения своей ядерной программы, при этом уход от диалога Пхеньян объясняет враждебной политикой США. «КНДР не откажется от мер по укреплению национального ядерного потенциала. Также не будет обсуждать ракетно-ядерную программу страны за столом переговоров до тех пор, пока США полностью не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР», – заявил представитель Северной Кореи при ООН на Генеральной Ассамблее организации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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