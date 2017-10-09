Сенатор обвинил Трампа в подстрекательстве к «третьей мировой войне»

Глава комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Боб Коркер обвинил президента страны Дональда Трампа в «безрассудных угрозах» другим странам. Сенатор считает, что подобные действия могут привести к третьей мировой войне, пишет The New York Times.

По словам политика, глава США относится к политике как к «реалити-шоу» и не отдает отчета в своих действиях. «Он [Трамп] беспокоит меня. Он должен беспокоить любого, кто заботится о нашей нации», – заявил Коркер, напомнив, что Трамп неоднократно срывал дипломатические усилия своими заявлениями в Twitter. «Я знаю, что в нескольких случаях, связанных с переговорами, он навредил нам тем, как он описывает вещи в Twitter», – пояснил Коркер. При этом он подчеркнул, что зачастую твиты Трампа «не соответствуют действительности».

Издание отмечает, что высказывания стали частью политического конфликта между Трампом и главой сенатского комитета по иностранным делам. При этом поддержка Коркера, отмечает The New York Times, может стать решающей для Трампа в ряде вопросов – от решения по налоговой реформе до будущего ядерной сделки с Ираном, которую Трамп намерен отменить.

Как напоминает РБК, 8 октября, Трамп оскорбил Коркера в Twitter, обвинив его в том, что тот решил не баллотироваться на переизбрание, потому что у него «не было мужества». В свою очередь Коркер ответил Трампу собственным твитом: «Позор, что Белый дом стал взрослым детским домом. Сегодня утром кто-то явно пропустил свою смену».

Глава США неоднократно заявлял о необходимости решить Корейский вопрос, в том числе и с применением силы. 8 октября он в очередной раз подверг критике действия своих предшественников по КНДР и заявил, что есть только «один способ» разрешить противоречия на Корейском полуострове. Объяснять, что именно он имеет в виду, Трамп не стал.

Трамп также считает, что Иран финансово поддерживает Северную Корею, что подрывает «дух» ядерной сделки с Тегераном. Как писал «Новый День», по мнению американского лидера, Пхеньян постоянно нарушает международные соглашения, а потому в отношении КНДР сработает только одна вещь.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выступил с критикой политики США в отношении соглашения с Тегераном. По мнению иранского лидера, Трамп не будет нарушать договоренностей по ядерной программе, но если все-таки он на это решится, то нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов.

Тем временем, Северная Корея отказалась от обсуждения своей ядерной программы, при этом уход от диалога Пхеньян объясняет враждебной политикой США. «КНДР не откажется от мер по укреплению национального ядерного потенциала. Также не будет обсуждать ракетно-ядерную программу страны за столом переговоров до тех пор, пока США полностью не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР», – заявил представитель Северной Кореи при ООН на Генеральной Ассамблее организации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.10.17

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