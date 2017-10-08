Иран приравняет военных США к террористам в случае новых санкций

Если Вашингтон введет новые санкции в отношении Тегерана, Иран будет считать армию США террористической организацией подобно «Исламскому государству» (запрещена в России). Об этом сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) майор Мохаммад Джафари.

«Если новости о глупости американского правительства правдивы и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняет армию США к ИГ*», – цитирует Джафари Reuters.

По мнению командующего, Вашингтон использует переговоры не для разрешения конфликтной ситуации, а для усиления давления. Новые ограничения, введенные в отношении Ирана, похоронят все шансы на взаимодействие, подчеркнул Джафари. Кроме того, майор посоветовал США переместить свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2 тысячи км.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Ирана. «Они вызывают проблемы… Они финансируют Северную Корею, они торгуют с Северной Кореей, они ведут с ней дела», – отметил американский лидер, добавив, что, по его мнению, Тегеран нарушает условия ядерной сделки. «Иран – это плохие парни, и так к ним и следует относиться», – заявил он.

Новые санкции в отношении иранских граждан и компаний Белый дом анонсировал 6 октября. По словам американских властей, карательные меры будут предприняты против Ирана за испытание ракет, поддержку «терроризма» и кибероперации.

*ИГИЛ, ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 08.10.17

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