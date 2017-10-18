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Среда, 18 октября 2017, 16:13 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Китай намерен взять интернет под полный контроль

Китай намерен взять интернет под полный контроль

Китайские власти намерены создать чистое и контролируемое интернет-пространство, где не будет фейковых сведений. Об этом заявил генеральный секретарь Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин.

Выступая на открытии 19-го съезда партии, китайский лидер посетовал, что в интернете много неверной информации. «Мы активизируем деятельность, связанную с контентом в интернет-пространстве, создадим систему полного контроля, мы обеспечим его чистоту»,– цитирует Си Цзиньпина РИА «Новости».

Председатель КНР отметил, что Китай занимает четкую позицию по отношению к неверным сведениям, распространяемым в Сети, в особенности к тем, которые имеют отношение к политической идеологии. Си Цзиньпин также подчеркнул, что средства массовой информации должны способствовать завоеванию общественного доверия.

По словам китайского лидера, полный контроль над интернетом будет введен примерно через пять лет. Надзорными функциями наделят несколько органов власти.

Пекин, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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