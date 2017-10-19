В Белом доме заявили о подготовке «нового 11 сентября»

Экстремисты ведут подготовку террористического акта, подобного атаке 11 сентября 2001 года. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк во время выступления в американском посольстве в Лондоне. «Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом», – приводит Daily Mail слова чиновницы.

По ее словам, сейчас запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России, террористическая организация «Исламское государство» находится в переходном периоде. Сейчас боевикам якобы «нужно обеспечить поступление финансов, продолжать быть заметными и сохранять свою численность, поэтому они реализуют небольшие замыслы».

Напомним, 11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили четыре самолета с пассажирами. Два из них злоумышленники направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертое воздушное судно было сбито над полем недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских, напоминает РИА «Новости». В тот день погибли граждане 93 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек – в Пенсильвании. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов, 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и один – Ливана.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.17

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