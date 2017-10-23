В Швейцарии тинэйджер изрубил топором несколько человек

17-летний подросток напал на прохожих в коммуне Флумс в Швейцарии. По данным полиции, юноша является гражданином Латвии. Правоохранители не связывают случившееся с терроризмом.

Инцидент произошел в кантоне Санкт-Галлен на городской площади. Подросток набросился на местных жителей с топором и успел нанести ранения нескольким людям. Затем он сел в угнанный автомобиль и попытался скрыться, но попал в аварию.

Злоумышленник покинул машину и атаковал еще нескольких человек на автозаправке, после чего был задержан полицейскими, передает РИА «Новости». Общее число пострадавших не уточняется.

Правоохранители выяснили, что подросток работал на местной почте. Предположительно, он действовал в одиночку, этот инцидент не является террористическим актом.

Берн, Зоя Осколкова

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