Лондон определил точное время Brexit

Британские власти внесут в закон о Brexit поправку, которая определит точное время выхода страны из Европейского союза. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года в 23.00 GMT, или 00.00 по времени Брюсселя.

Референдум состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. 51,89% жителей страны высказались за выход королевства из состава Евросоюза. Разрыв отношений должен состояться не менее чем через два года после запуска Brexit. Ранее была определена точная дата – 29 марта 2019 года. Однако общество настаивало на указании точного времени, пишет Reuters.

«Мы прислушались к представителям общества и парламента и внесли это изменение, чтобы исключить любое недоразумение по поводу того, что такое «день выхода» и что он значит», – заявил глава министерства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Он добавил, что поправка вносит «кристальную ясность» в намерения Великобритании покинуть ЕС в строго зафиксированное время.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 09.11.17

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