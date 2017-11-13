В США на службу в армии призвали наркоманов и психически нездоровых людей

Проблемы с психическим здоровьем, случаи преднамеренного повреждения своего тела без суицидальных наклонностей, а также увлечение алкоголем и наркотиками больше не являются основанием для освобождения от срочной службы в армии США. Теперь таких новобранцев будет разрешено принимать в ряды американских вооруженных сил, пишет газета USA Today со ссылкой на секретный циркуляр Пентагона, принятый еще в августе.

Запрет на прием в армию США указанных категорий лиц существовал с 2009 года из-за начавшейся эпидемии самоубийств среди американских военнослужащих. По данным издания, отмена запрета вызвана решением Доанльда Трампа о расширении антитеррористической кампании. В рамках плана действий Пентагону предписано дополнительно набрать 80 тысяч новобранцев до сентября 2018 года. Между тем, в прошлом году при наборе на службу 69 тысяч человек армия столкнулась с острой нехваткой новобранцев. Только 1,9% рекрутов отвечали всем требованиям, необходимым для зачисления в ряды американской армии.

Так, среди рекрутов оказались лица, в прошлом имевшие проблемы с употреблением наркотиков, а также провалившие курс молодого бойца. Несмотря на это, многие из них были приняты на службу в армию США, а Минобороны США выделило им десятки миллионов долларов в качестве подъемных. Так, в 2017 финансовом году Пентагон выплатил 424 млн долларов США в виде бонусов новобранцам, по сравнению с 284 млн долларов в 2016 году. Для сравнения в 2014 году этот показатель составлял всего лишь 8,2 млн долларов. Некоторые рекруты в настоящее время могут претендовать на бонус в размере 40 тыс. долларов.

Как пишет «РГ», в самом Пентагоне заявили, что армейские чиновники получили доступ к большему количеству медицинской информации о каждом потенциальном новобранце, и, дескать, могут контролировать его. Однако, по мнению полковника в отставке Элспет Ричи, психиатра, которая уволилась из армии в 2010 году и является экспертом по отказу от военной службы, «прием новобранцев с психическими проблемами в прошлом несет большие риски». «Люди с историей проблем с психическим здоровьем, скорее всего, будут иметь эти проблемы в армии», – сказала эксперт.

Он считает, что настоящей миной замедленного действия может стать прием в ряды армейские ряды лиц, которые намеренно занимаются самоповреждением. В циркуляре по психическим расстройствам, обнародованном Американской психиатрической ассоциацией, говорится о том, что в то время, как биполярное расстройство может находиться под контролем с помощью медикаментов, самоповреждение – когда люди режут кожу острыми инструментами, может сигнализировать о более глубоких проблемах с психическим здоровьем и часто не поддается простому медикаментозному лечению. По словам Элспет Ричи, если самоповреждение происходит в военной обстановке, это может привести к разрушительным последствиям для всего подразделения. Лицо, которое умышленно наносит себе увечья в военной обстановке, отвлекает своих коллег от решения боевых задач, отметила эксперт.

Напомним, например, в 2006 году солдаты США изнасиловали иракскую девушку, а ее семью убили. Выяснилось, что один из солдат в прошлом имел судимость и серьезные проблемы с психикой.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.11.17

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