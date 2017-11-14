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Путин: Россия и Турция восстановили отношения практически в полном объеме

Путин: Россия и Турция восстановили отношения практически в полном объеме
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава иностранного государства прибыл в Сочи с рабочим визитом по приглашению российского коллеги. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обменялись мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании. После беседы лидеров двух стран в узком составе переговоры продолжились с участием членов делегаций.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты в том числе обсудили оперативные вопросы, связанные с проектом АЭС «Аккую», поставками сельскохозяйственной продукции и торгово-экономическим сотрудничеством в целом. Турецкий лидер пригласил Путина на церемонию заливки «первого бетона» на «Аккую», а президент России заявил, что Росатом в ближайшее время должен приступить к практической реализации проекта АЭС в Турции. Путин рассказал, что по планам пуск первого реактора должен состояться в 2023 году. Эрдоган также выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.

Новый День: Путин: Россия и Турция восстановили отношения практически в полном объеме

Менее конкретно турецкий лидер прокомментировал перспективы начала строительства газопровода «Турецкий поток» на своей территории. «Мы узнали, что российская часть уже завершена. Относительно турецкой части мы пристально следим за этим проектом», – сказал он.

«Наши контакты продолжались и продолжаются относительно устранения всех имеющихся проблем… В прошлом месяце в Казани завершила работу межправительственная комиссия, и мы с удовлетворением узнали, что в ходе этого совещания было достигнуто решение об облегчении ввоза таких товаров в РФ, как баклажаны, помидоры, гранаты и другие сельскохозяйственные культуры. Мы желаем, чтобы все остальные ограничения также были сняты», – приводит РИА «Новости», слова турецкого лидера. На это Владимир Путин ответил, что решение о возобновлении ввоза целого ряда продуктов из Турции подготовлено.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в вопросах оборонной промышленности. Ранее Москва и Анкара договорились о поставках российских систем С-400 в Турцию. «Относительно С-400 мы с Россией договорились, документы подписаны. Есть некоторые технические детали, мы их обсудим в рамках моего визита с участием наших специалистов, из министерства обороны в том числе. Хотим предпринять шаги, чтобы как можно быстрее воплотить это в жизнь», – сказал Эрдоган.

Лидеру двух стран также обсудили урегулирование сирийского конфликта. Эта тема считалась в повестке основной. Примечательно, но на пресс-конференции по этому поводу было сказано весьма мало, хотя, отправляясь в Сочи, Эрдоган не скрывал: и курды, и Африн, и ситуация вокруг Конгресса национального диалога в Сирии – стоят на повестке дня, отмечает «МК». «Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН», – сказал Владимир Путин. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что создание зон деэскалации внесло серьезный вклад в разрешение сирийского конфликта, и добавил, что сейчас появились основания для политического достижения мира в регионе.

Новый День: Путин: Россия и Турция восстановили отношения практически в полном объеме

Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары практически восстановились в полном объеме, обратил внимание на рост товарооборота между странами в текущем году и отметил, что Москва сотрудничает с Анкарой практически по всем направлениям. Путин также поблагодарил турецкого коллегу за визит. «Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета», – констатировал президент России.

Турецкий лидер, в свою очередь, отметил совместные усилия по решению региональных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары в политической, военной и торговой сферах развиваются «с каждым днем все больше». Он добавил, что контакты на высшем уровне осуществляются все чаще, и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча будет продуктивна.

Как писал «Новый День», российско-турецкие отношения ухудшились после инцидента в небе над Сирией в 2015 году, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. В 2016-м президент Турции Эрдоган извинился за инцидент.

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