Путин: Россия и Турция восстановили отношения практически в полном объеме

Президент России Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава иностранного государства прибыл в Сочи с рабочим визитом по приглашению российского коллеги. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обменялись мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании. После беседы лидеров двух стран в узком составе переговоры продолжились с участием членов делегаций.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты в том числе обсудили оперативные вопросы, связанные с проектом АЭС «Аккую», поставками сельскохозяйственной продукции и торгово-экономическим сотрудничеством в целом. Турецкий лидер пригласил Путина на церемонию заливки «первого бетона» на «Аккую», а президент России заявил, что Росатом в ближайшее время должен приступить к практической реализации проекта АЭС в Турции. Путин рассказал, что по планам пуск первого реактора должен состояться в 2023 году. Эрдоган также выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.

Менее конкретно турецкий лидер прокомментировал перспективы начала строительства газопровода «Турецкий поток» на своей территории. «Мы узнали, что российская часть уже завершена. Относительно турецкой части мы пристально следим за этим проектом», – сказал он.

«Наши контакты продолжались и продолжаются относительно устранения всех имеющихся проблем… В прошлом месяце в Казани завершила работу межправительственная комиссия, и мы с удовлетворением узнали, что в ходе этого совещания было достигнуто решение об облегчении ввоза таких товаров в РФ, как баклажаны, помидоры, гранаты и другие сельскохозяйственные культуры. Мы желаем, чтобы все остальные ограничения также были сняты», – приводит РИА «Новости», слова турецкого лидера. На это Владимир Путин ответил, что решение о возобновлении ввоза целого ряда продуктов из Турции подготовлено.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в вопросах оборонной промышленности. Ранее Москва и Анкара договорились о поставках российских систем С-400 в Турцию. «Относительно С-400 мы с Россией договорились, документы подписаны. Есть некоторые технические детали, мы их обсудим в рамках моего визита с участием наших специалистов, из министерства обороны в том числе. Хотим предпринять шаги, чтобы как можно быстрее воплотить это в жизнь», – сказал Эрдоган.

Лидеру двух стран также обсудили урегулирование сирийского конфликта. Эта тема считалась в повестке основной. Примечательно, но на пресс-конференции по этому поводу было сказано весьма мало, хотя, отправляясь в Сочи, Эрдоган не скрывал: и курды, и Африн, и ситуация вокруг Конгресса национального диалога в Сирии – стоят на повестке дня, отмечает «МК». «Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН», – сказал Владимир Путин. Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что создание зон деэскалации внесло серьезный вклад в разрешение сирийского конфликта, и добавил, что сейчас появились основания для политического достижения мира в регионе.

Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары практически восстановились в полном объеме, обратил внимание на рост товарооборота между странами в текущем году и отметил, что Москва сотрудничает с Анкарой практически по всем направлениям. Путин также поблагодарил турецкого коллегу за визит. «Действительно, мы с вами совсем рядом, как вы сказали, час с небольшим всего полета», – констатировал президент России.

Турецкий лидер, в свою очередь, отметил совместные усилия по решению региональных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что отношения Москвы и Анкары в политической, военной и торговой сферах развиваются «с каждым днем все больше». Он добавил, что контакты на высшем уровне осуществляются все чаще, и выразил уверенность в том, что нынешняя встреча будет продуктивна.

Как писал «Новый День», российско-турецкие отношения ухудшились после инцидента в небе над Сирией в 2015 году, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. В 2016-м президент Турции Эрдоган извинился за инцидент.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 14.11.17

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