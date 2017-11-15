Пентагон оплатил служащему армии США операцию по смене пола

Управление здравоохранения Пентагона выделило деньги на операцию по смене пола американскому военнослужащему.

Пехотинец армии США некоторое время назад начал проходить процедуры, предшествующие смене пола. Лечащий врач выдал заключение о необходимости хирургического вмешательства. Однако военные клиники не располагают сотрудниками и оборудованием для проведения подобной операции, потому Пентагон в порядке исключения дал разрешение на выделение средств для оплаты услуг частной больницы, передает NBCNews.

В августе президент США Дональд Трамп хотел внести изменения в политику в отношении трансгендеров в армии. Американский лидер подписал документ, запрещающий финансирование операций по смене пола, а также прием новобранцев-транссексуалов. Федеральный окружной суд в Вашингтоне решение заблокировал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.11.17

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