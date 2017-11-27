С курорта Бали из-за проснувшегося вулкана не могут улететь 60 тысяч туристов

На острове Бали в Индонезии извергается вулкан Агунг. Власти подняли уровень опасности для авиации до максимального. Самолеты прямо в воздухе направляют в другие аэропорты. 60 тысяч человек не могут покинуть курорт.

По последним данным, в воздушной гавани Бали, которая играет роль транспортного хаба, отменено или задержано 445 рейсов, передает Reuters со ссылкой на местные власти. В общей сложности вылета ожидают около 60 тысяч туристов, в том числе граждане России. Самолеты облетают остров и уходят на посадку в аэропорты Джакарты, Сингапура и других городов.

Балийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями присвоило наивысший уровень опасности. Взрывы слышны на расстоянии 12 км от кратера вулкана. Столбы пепла взлетают на высоту более 7 км, вулканическая пыль засыпает ближайшие поселения. В радиусе 10 км от Агунга эвакуировано население. Вулканологи считают, что мощное извержение неизбежно.

Стоит отметить, что на Индонезийском архипелаге располагается около 500 вулканов, из них 127 действующие. В последний раз Агунг извергался в 1963 году, тогда жертвами стихии стали более тысячи человек, несколько деревень были буквально уничтожены потоками лавы, около 100 тысяч местных жителей лишились своих домов.

Денпасар, Зоя Осколкова

Денпасар. Другие новости 27.11.17

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