Ученые: извержения вулканов сотрут человечество с лица Земли

Британские ученые подсчитали, что крупные извержения вулканов, способные привести к гибели человеческой цивилизации, могут происходить намного чаще, чем предполагалось ранее. Исследователи привели в пример извергающийся Агунг на острове Бали, из-за которого более 100 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

По словам профессора Джонатана Рожье из университета Бристоля, ранее считалось, что имеющие катастрофические для всей Земли последствия извержения вулканов происходят каждые 45 тысяч – 715 тысяч лет. Возраст человеческой цивилизации составляет примерно 12 тысяч лет, а потому люди не придавали особого значения угрозе суперизвержений, пишет The Independent.

Принято считать, что последнее извержение вулкана, повлиявшее на климат планеты, произошло как раз в Индонезии 74 тысячи лет назад. Проснувшийся Агунг на Бали может быть повторением этой истории.

Британские исследователи предположили, что период массовых извержений значительно ближе, чем считалось ранее. Через 5 – 48 тысяч лет суперизвержение вулкана может смести человеческую цивилизацию с лица Земли. Ученые сошлись во мнении, что наиболее реальный срок – 17 тысяч лет.

Впрочем, специалисты отмечают, что их выводы вовсе не означают приближение неминуемой катастрофы. Ведь природа не пунктуальна, а потому очередное суперизвержение может случиться и значительно позже.

Бристоль, Зоя Осколкова

Бристоль. Другие новости 30.11.17

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