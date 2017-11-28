Аэропорт Бали закрыт еще на сутки из-за вулканического пепла

Индонезийские власти продлили распоряжение о закрытии международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали. Путешественникам рекомендуют пользоваться воздушной гаванью Ломбока, а также добираться на пароме до острова Ява.

«Информируем вас, что из-за вулканического пепла от вулкана Агунг… на Бали, Индонезия, аэропорт Нгурах-Рай будет закрыт с 02.11 28 ноября (21.11 мск понедельника) до 07.00 29 ноября (02.00 мск среды)", – говорится в заявлении администрации аэропорта. Все рейсы отменены до дальнейших распоряжений, передает РИА «Новости».

Отели и местные туроператоры помогают туристам, которым необходимо срочно продолжить путешествие. Организуются паромные маршруты на остров Ява в город Сурабайя. Кроме того, заработал аэропорт острова Ломбок.

Напомним, на острове Бали в Индонезии извергается вулкан Агунг. Специалисты Центра вулканологии и мониторинга стихийных бедствий Индонезии прогнозируют мощное извержение в ближайшие 30 дней. Власти подняли уровень опасности для авиации до максимального. Самолеты прямо в воздухе направляют в другие аэропорты.

По данным Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ), пострадавших среди российских граждан на курорте нет. На острове находится 5-6 тысяч россиян, среди которых около 1 тысячи туристов. Граждане России, у которых заканчивает срок турвизы, могут продлить ее на семь дней в аэропорту Нгурах-Рай при предъявлении паспорта и авиабилета.

Денпасар, Зоя Осколкова

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