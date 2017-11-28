На Бали сейчас находятся более 200 жителей Урала, домой их ждут 2 декабря

На Бали, где происходит извержение вулкана Агунг, находится более 200 жителей Екатеринбурга и других уральских городов. Обратно туристов ждут 2 декабря и пока нет речи об отмене рейса. Вылет из Екатеринбурга в Денпасар на 2 декабря также не отменен. Уже есть уральцы, которые хотят отказаться от поездки, но туроператоры выставляют 100-процентные штрафы.

Как ранее писал РИА «Новый День», в этом году из Екатеринбурга впервые за многие годы были поставлены прямые вылеты в Денпасар (Бали). Чартерные программы заявляла авиакомпания Royal Flight, на бортах которой летают туристы операторов Coral Travel и Sunmar. Вылеты осуществляются раз в 11 дней. И сейчас, по подсчетам турагентов, на Бали находятся 200-300 туристов (Boeing 767-300 вмещает максимум 309 человек), которые вылетели из Екатеринбурга 21 ноября.

«Обратный рейс стоит 2 декабря. Пока никаких отмен в системе нет. Вылет из Екатеринбурга в Денпасар тоже стоит 2 декабря. И последние туристы прямым рейсом улетят 13 декабря. После этого вылеты прекратятся, поскольку операторы заявили о закрытии программы на Бали», – рассказали в одном из городских турагентств.

По словам турагентов, уже есть желающие отказаться от путевок среди тех, кто полетит из Екатеринбурга 2 декабря. Но пока Ростуризм и МИД России не выпустят документы, запрещающие посещение Бали, туроператоры имеют право взимать штрафы за фактически понесенные расходы. За такое короткое время до вылета суммы могут составить до 90-95% средств, уплаченных за тур.

«У нас из екб 2.12 летят тоже молодожёны, хотят аннулироваться – Санмар (туроператор, – прим. НД) 100% говорят что все по плану летим. …Сказали будет 100% возврат, мы согласны на перебронь, но Санмар только с фпз (фактически понесенные затраты)», – пишет в профильной группе «ВКонтакте» менеджер екатеринбургского агентства «Робинзон».

Дозвониться до директора уральского представительства оператора Coral Travel в Екатеринбурге (компания – консолидатор всей чартерной программы на Бали) Дмитрия Кушева не удалось: мобильный телефон руководителя – вне зоны действия. В офисе Sanmar посоветовали задавать вопросы своему турагенту.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила федеральным СМИ, что гостиницы и авиакомпании вернут деньги туристам, отказавшимся от поездки на остров Бали из-за извержения вулкана Агунг. Правда, Ломидзе говорила о регулярных рейсах, а из Екатеринбурга летают только чартеры.

Напомним, на острове Бали в Индонезии извергается вулкан Агунг. Специалисты Центра вулканологии и мониторинга стихийных бедствий Индонезии прогнозируют мощное извержение в ближайшие 30 дней. Власти подняли уровень опасности для авиации до максимального. Самолеты прямо в воздухе направляют в другие аэропорты. По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ), пострадавших среди российских граждан на курорте нет. На острове находится 5-6 тысяч россиян, среди которых около 1 тысячи туристов. Граждане России, у которых заканчивает срок турвизы, могут продлить ее на семь дней в аэропорту Нгурах-Рай при предъявлении паспорта и авиабилета. Сегодня индонезийские власти продлили распоряжение о закрытии международного аэропорта, прекратившего выполнять рейсы 26 ноября, еще на сутки – до 29 ноября. Путешественникам рекомендуют пользоваться воздушной гаванью Ломбока, а также добираться на пароме до острова Ява.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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