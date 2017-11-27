Консул: на Бали находятся около пяти тысяч российских граждан

По данным российского консульства в Джакарте, на острове Бали, где началось извержение вулкана, находятся не менее пяти тысяч граждан России. Вопрос об эвакуации россиян будет решаться по мере ухудшения ситуации.

«Мы находимся на постоянной связи со всеми заинтересованными ведомствами [Индонезии] и, в случае дальнейшего развития ситуации, будем предпринимать соответствующие шаги»,– цитирует РИА «Новости» российского консула в Джакарте Илью Ильина. Россияне, находящиеся на Бали, консультируются с дипломатами о дальнейших действиях, однако вопрос об эвакуации «будет решаться оперативно».

Напомним, на острове Бали в Индонезии извергается вулкан Агунг. Власти подняли уровень опасности для авиации до максимального. Самолеты прямо в воздухе направляют в другие аэропорты. 60 тысяч человек не могут покинуть курорт, как сообщалось ранее, среди ожидающих не менее 300 россиян. По данным Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ), пострадавших среди российских граждан на курорте нет. До открытия международного аэропорта в Денпасаре россияне будут перевезены паромами на соседние острова.

Тем временем, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что обстановка на индонезийском острове спокойная, пишет «Интерфакс-Туризм». «Надо понимать, что на Бали сейчас ничего не происходит, исключая зону 8 км вокруг вулкана. Аэропорт закрыли из-за того, что пепел вулкана поднялся на высоту более 1,5 км. В целом, по словам очевидцев, на острове все спокойно, запах гари не чувствуется», – рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее словам, туроператоры продлевают проживание туристов в отелях за свой счет, при этом о перевозке россиян на другие острова туркомпании не слышали. «Аэропорт соседнего острова Ломбок также закрыт, а на другие острова паромов нет. И быстро организовать такую перевозку сложно», – подчеркнула Тюрина.

Посольство России в Индонезии рекомендовало туристам из РФ отказаться от поездок на острова Бали и Ломбок «до стабилизации ситуации, связанной с активностью вулкана Агунг». Граждане России, у которых заканчивает срок турвизы могут продлить ее на семь дней в аэропорту Нгурах Раи при предъявлении паспорта и авиабилета.

Специалисты Центра вулканологии и мониторинга стихийных бедствий Индонезии прогнозируют мощное извержение вулкана в ближайшие 30 дней. Впрочем, живущие на острове россияне спешат заработать на сложившейся ситуации. Находятся смельчаки, которые водят группы туристов к жерлу Агунга, об этом российские туристы рассказали РБК. К слову, местные жители также не испытывают паники по поводу стихийного бедствия. По словам очевидцев, население продолжается заниматься обычными делами, лишь некоторые надели защитные маски.

Денпасар, Зоя Осколкова

Денпасар. Другие новости 27.11.17

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