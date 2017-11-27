Ростуризм: на Бали застряли 300 российских граждан

Среди 60 тысяч туристов, которые заблокированы на острове Бали из-за извергающегося вулкана, оказались 300 россиян. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.

По данным Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ), пострадавших среди российских граждан на курорте нет. До открытия международного аэропорта в Денпасаре россияне будут перевезены паромами на соседние острова.

«Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей», – говорится в сообщении.

Напомним, на острове Бали в Индонезии извергается вулкан Агунг. Власти подняли уровень опасности для авиации до максимального. Самолеты прямо в воздухе направляют в другие аэропорты. 60 тысяч человек не могут покинуть курорт. В радиусе 10 км от Агунга эвакуировано население. Вулканологи прогнозируют мощное извержение

Денпасар, Зоя Осколкова

Денпасар. Другие новости 27.11.17

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