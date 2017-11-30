США с трибуны ООН пригрозили стереть с лица земли КНДР

США в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, состоявшегося в связи с новым запуском межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, пригрозили северокорейскому режиму «полным уничтожением» в случае войны. Об этом заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Дипломат отметила, что после очередного ракетного пуска в Северной Корее, реальность войны стала ближе, подчеркнув, что Вашингтон «никогда не стремился развязать войну» с КНДР и сегодня не ищет такой возможности. Но «если война будет развязана, вы не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», – предупредила Хейли. Также она указала, что мировое сообщество имеет все возможности «еще больше изолировать КНДР».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, призвал Пхеньян прекратить ядерные и ракетные испытания, а США и Южную Корею отказаться от запланированных на декабрь масштабных военных маневров. По его словам, всем сторонам «как никогда важно не провоцировать друг друга», а проявлять сдержанность и не допускать каких-либо новых шагов, усиливающих напряженность, передает «Интерфакс».

Российский дипломат также призвал «все стороны безотлагательно приступить к поиску формулы политико-дипломатического урегулирования». По его словам, Москва не видит разумной альтернативы этому.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ситуации с КНДР рассматриваются все возможные варианты, включая военные меры, но Вашингтон считает предпочтительным вариант решения проблемы путем переговоров.

Как информировал «Новый День», накануне власти Северной Кореи объявили об успешном испытании «самой мощной» межконтинентальной баллистической ракеты. По утверждению Пхеньяна, новая ракета «Хвасон-15», способная нести ядерный заряд, может поразить цель в любой точке США. Успешное испытание позволило завершить «создание ядерных сил» Северной Кореи, подчеркивается в заявлении северокорейских властей. Пуск ракеты был осуществлен вечером 28 ноября в направлении Японского моря. Ракета пролетела 950 км на высоте почти 4,5 км над островом Хоккайдо и упала в Тихом океане в 200 км от японского побережья. США, Россия, Япония, Южная Корея и ООН осудили очередные ракетные испытания КНДР. Трамп анонсировал введение новых санкций против Пхеньяна. Он не уточнил, каких лиц или сфер коснутся ограничительные меры. Позже госсекретарь США Рекс Тиллерсон уточнил, что санкции будут направлены против финансового сектора.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 30.11.17

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