Очередная провокация: в Кремле осудили новый пуск ракеты КНДР

В Кремле прокомментировали последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, после которого Пхеньян объявил о завершении создания «ядерных сил» в стране.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрия Песков назвал новый пуск ракеты провокацией, которая отодвигает начало урегулирования кризиса на Корейском полуострове и может привести к дальнейшему росту напряженности.

По его словам, Москва осуждает ракетные испытания и надеется, что всем сторонам удастся сохранить спокойствие.

Как сообщал «Новый День», утром 29 ноября власти Северной Кореи объявили об успешном испытании «самой мощной» межконтинентальной баллистической ракеты. По утверждению Пхеньяна, новая ракета «Хвасон-15», способная нести ядерную боеголовку, может поразить цель в любой точке США. В заявлении властей КНДР говорится, что ракета была запущена по приказу лидера государства Ким Чен Ына в ответ на «враждебную действия» Вашингтона. Последнее успешное испытание позволило завершить «создание ядерных сил» Северной Кореи, подчеркивается в заявлении Пхеньяна. Пуск ракеты был осуществлен вечером 28 ноября в направлении Японского моря. Ракета пролетела 950 км на высоте почти 4,5 км над островом Хоккайдо и упала в Тихом океане в 200 км от японского побережья. США, Япония, Южная Корея и ООН осудили очередные ракетные испытания КНДР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.17

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