КНДР отчиталась о «создании ядерных сил». «Пхеньян блефует», – ответили в России

Власти Северной Кореи объявили об успешном испытании «самой мощной» межконтинентальной баллистической ракеты. По утверждению Пхеньяна, новая ракета «Хвасон-15», способная нести ядерную боеголовку, может поразить цель в любой точке США. В заявлении властей КНДР, распространенном агентством ЦТАК сегодня утром, говорится, что ракета была запущена по приказу лидера государства Ким Чен Ына в ответ на «враждебную действия» Вашингтона. Последнее успешное испытание позволило завершить «создание ядерных сил» Северной Кореи, подчеркивается в заявлении Пхеньяна.

Пуск ракеты был осуществлен вечером 28 ноября в направлении Японского моря. Ракета пролетела 950 км на высоте почти 4,5 км над островом Хоккайдо и упала в Тихом океане в 200 км от японского побережья, рядом с префектурой Аомори. Продолжительность полета составила около 50 минут.

Между тем в Минобороны США усомнились в успешности испытаний ракеты, сообщает AFP. По информации Пентагона, она не представляла никакой опасности для Соединенных Штатов и их союзников. Пуск северокорейской ракеты прокомментировали и российские политики. Первый замглавы комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич назвал заявление Пхеньяна блефом. По мнению сенатора, КНДР сегодня «не в состоянии делать такую ракету». Политик назвал действия Пхеньяна вызывающими. Северокорейцы «перебирают» и настраивают мир против себя, заявил Клинцевич, чьи слова приводит «Интерфакс», отметив, что последние ракетные испытания «выходят за рамки здравого смысла и необходимой разумной самообороны». Мировое сообщение может «очень легко поставить КНДР на место», добавил он.

В свою очередь, российский эксперт в космической отрасли Иван Моисеев призвал не расценивать последние ракетные испытания в КНДР как доказательство готовности страны к созданию на базе новой ракеты полноценного ядерного оружия. По его мнению, Пхеньяну понадобиться минимум 10 лет на создание боевого межконтинентального ядерного оружия при текущих темпах развития ракетной отрасли страны.

США, Япония и Южная Корея уже осудили очередные ракетные испытания КНДР. Правительство Японии выразило протест в связи с новым пуском. Сеул в ответ провел 20-минутные ракетные учения на море, в воздухе и на суше. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил КНДР «новыми мерами», однако не уточнил, какие это будут действия. «Я говорю только, что мы позаботимся об этом», – заявил американский лидер.

Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание по данному вопросу по просьбе США, Японии и Южной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов.

Как сообщал «Новый День», ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицировали как межконтинентальные. Кроме того, КНДР успешно испытала водородную бомбу, мощность которой, по оценкам экспертов, в 10 раз превысила мощность бомбы, взорванной американцами над японским городом Хиросима в 1945 году.

16 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ введении дополнительных санкций против КНДР, которые предполагают жесткие ограничения на научно-техническое и экономическое сотрудничество с Пхеньяном. Кроме того, односторонние санкции против Северной Кореи ввел Евросоюз. Ограничения действуют в отношении нефтяной отрасли, финансовых операций и создания совместных предприятий. В «черный список» попали три чиновника КНДР и шесть организаций. В конце ноября США расширили санкционный список против северокорейских компаний с целью противодействия развитию ядерной программы. Ранее Трамп призвал Россию и Китай приложить максимум усилий к тому, чтобы КНДР оказалась в полной дипломатической изоляции.

Москва, Пхеньян, Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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