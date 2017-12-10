Пхеньян: Морская блокада – это объявление войны США

Северокорейская пресса подвергла жесткой критике «заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров» из или в КНДР, подчеркнув, что морская блокада Пхеньяна в случае установления будет рассматриваться как «объявление войны».

«Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства… Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны», – подчеркивается в комментарии газеты «Нодон синмун».

«Представители властей США, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, постпреда США при ООН Никки Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о «глобальной угрозе» со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности», – пишет газета.

Автор статьи также заявляет, что приоритетной целью президента США является «повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого уровня». «Мы должны быть готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике», – говорится в статье.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 10.12.17

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