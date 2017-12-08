КНДР отправит на орбиту два собственных спутника

В КНДР разработка двух спутников – дистанционного зондирования Земли и связи – находится в завершающей стадии. Об этом рассказал эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев, который посетил Северную Корею по приглашению Пхеньяна.

По словам Хрусталева, северокорейцы рассказали ему, что масса аппарата для дистанционного зондирования Земли превышает 100 кг, а разрешение оборудования наблюдения составляет несколько метров. Второй спутник, масса которого «более тонны», специалисты КНДР намереваются вывести на геостационарную орбиту. Разработка обоих спутников практически завершена, а работы выполняются в рамках плана на 2017 год.

Как передает РИА «Новости», Хрусталев также рассказал, что с корейской стороны во встрече принимали участие представители структуры, ответственной за перспективные программы в области космических аппаратов – начальник отдела Ким Чжон О и заведующий отделением Ким Чхор.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 08.12.17

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