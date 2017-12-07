Корейский кризис: КНДР готова воевать, США боятся участвовать в Олимпиаде

Северная Корея не стремится к войне, но и не станет ее избегать. Такое заявление сделал представитель МИД страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Мы не желаем войны, но вовсе не будем ее избегать. В складывающейся на Корейском полуострове взрывоопасной обстановке, при которой никто не знает, когда вспыхнет война, из-за воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США, сама по себе война – уже установившаяся реальность, вопрос только времени», – заявил представитель МИД КНДР.

Таким образом Пхеньян вновь озвучил давнее предупреждение, что война на Корейском полуострове неизбежна, а открытым лишь остается вопрос, когда она начнется, отмечает РИА «Новости».

Сейчас Южная Корея совместно с США проводит беспрецедентные военно-воздушные учения Vigilant ACE в непосредственной близости от границ КНДР. В них принимают участие порядка 230 самолетов различных типов, в том числе американский стратегический бомбардировщик B-1B «Лансер» и истребителей-невидимок F-22. На этом фоне Пхеньян заявил, что в случае, если США сомневаются в возможностях ядерного оружия и в конце концов развяжут войну, им «неизбежно придется дорого поплатиться за это».

Примечательно, что США еще не определились, поедет ли их сборная на Олимпиаду в Южную Корею. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о неуверенности в безопасности выступления сборной страны на Играх в Пхенчхане, так как все будет зависеть от положения дел на Корейском полуострове, передает «Интерфакс». По словам Хейли, администрация президента сделает все возможное, чтобы найти лучший способ убедиться, что она защищает свою сборную, а вопрос участия США в Олимпиаде-2018 остается открытым.

«Коммерсантъ» в свою очередь пишет, что Южная Корея создаст специальный отряд, задачей которого будет уничтожение лидера КНДР Ким Чен Ына. Власти страны направили на эти цели 340 млн вон (310 тысяч долларов). Деньги будут израсходованы на тренировку и оснащение специального отряда, который будет насчитывать 1 тыс. человек.

Тренировки будут проходить по американской системе, разработанной для отряда SEAL Team Six, который в 2011 году ликвидировал международного террориста Осаму бен Ладена. Также известно, что спецназовцы получат беспилотники-камикадзе, дроны-разведчки и станковые гранатометы. Помимо этого объявлено о планах модернизировать транспортный вертолет Ch-47 Chinook. Он должен будет незамеченным проникнуть на территорию КНДР для высадки спецназа. Расходы отряда планируется увеличить до $24 млн долларов.

Как писал «Новый День», конфликт с участием КНДР разгорелся с новой силой после проведенных Пхеньяном серии испытаний баллистических ракет и ядерных зарядов для их оснащения. Северная Корея заявляет об угрозе со стороны США. ООН усиливает санкции для давления на КНДР, но они так и не заимели эффекта. Отметим, что формально США и КНДР находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов мирный договор так и не был подписан.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 07.12.17

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