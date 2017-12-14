Вашингтон назвал условия для старта переговоров с Пхеньяном

США готовы к прямым переговорам с Северной Кореей только в том случае, если Пхеньян «коренным образом изменит свое поведение», заявил официальный представитель Белого дома, передает РИА «Новости». Он также добавил, что начать переговоры сейчас невозможно. «В связи с недавними испытаниями, проведенными КНДР, конкретно сейчас не время для переговоров», – заявил он.

13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов ввести войска в КНДР в случае «краха режима» Пхеньяна. Кроме того, возможный план действий в случае краха северокорейского режима США уже обсудили с Китаем, отметил госсекретарь. Ранее Пхеньян также назвала условие переговоров с Вашингтоном. Северная Корея готова к переговорам с США только в том случае, если КНДР признают ядерной державой.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что разрядка конфликта между США и КНДР зависит от позиций обеих сторон, пишет «Парламентская газета». По его мнению, учитывая сказанное госсекретарём США Рексом Тиллерсоном и пресс-секретарём Белого дома Сарой Сандерс, говорить о принципиальных подвижках в решении конфликта преждевременно.

Как писал «Новый День» ухудшение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в последние месяцы в связи с рядом ракетных и ядерных испытаний Северной Кореи. Вашингтон не исключает военного варианта действий в отношении Пхеньяна. Россия выступает категорически против применения военной силы в разрешении этого конфликта.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.12.17

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