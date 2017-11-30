В Турции иностранных шпионов вычисляют по рваным джинсам

Турецкие спецслужбы выявили новый способ опознавания иностранных шпионов. Агенты узнают своих связных по джинсам, дырки на которых расположены в определенных местах. Об этом пишет Даниэль Штайнфорт в Neue Zürcher Zeitung (перевод InoPressa).

По словам журналиста, околоправительственная турецкая пресса сообщила о том, что иностранные шпионы и турецкие агенты носят рваные джинсы с дырками в одинаковых местах и таким образом узнают друг друга. Спецслужбы вовремя распознали этот метод, передает газета Yeni Akit.

Использование одежды, как способа связи в шпионаже, ранее разоблачила турецкая Sabah. Якобы последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в подготовке госпереворота в 2016 году, носили футболки с надписью «Hero», что можно трактовать как аббревиатуру от «Hoca Efendi Razi Olsun» – «Да благословит вас великий мастер». По информации газеты NZZ, в целях безопасности несколько человек в таких футболках были задержаны.

Впрочем, Штайнфорт считает, что любителям рваных джинсов не стоит опасаться, так как только один из турецких брендов продает 23 млн пар таких брюк в год, что значительно осложнит спецслужбам слежку за каждым покупателем.

Напомним, в начале ноября египетский юрист Наби аль-Вахш призвал насиловать девушек, которые носят рваные джинсы. Адвокат заявил, что домогаться таких молодых особ – это патриотический долг египтян, а насиловать их – национальный долг.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 30.11.17

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