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Воскресенье, 10 декабря 2017, 11:45 мск

В мире

Арабские страны призвали США отменить решение по Иерусалиму

Арабские страны призвали США отменить решение по Иерусалиму

Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам экстренного внепланового заседания в своей штаб-квартире в Каире потребовал от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля. «Совет потребовал от США отменить решение по Иерусалиму и вместе с международным сообществом принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий», – приводит РИА «Новости» заявление ЛАГ.

Арабские страны назвали решение президента США Дональда Трампа «ничтожным», так как оно нарушает принципы международного права и противоречит резолюциям Совета безопасности ООН, а также не способствует решению затяжных конфликтов на Ближнем Востоке. «У этого решения нет никаких законных последствий, оно лишь подрывает усилия по достижению мира, усиливает напряженность, порождает еще больше гнева и грозит погружением всего Ближнего Востока в пропасть насилия, беспорядков, кровопролития и нестабильности», – предупредила ЛАГ.

В связи с этим ЛАГ намерена направить в Совбез ООН прошение рассмотреть с точки зрения законности и дальнейшей безопасности признание Иерусалима столицей Израиля, с коим заявлением выступил президент США. Кроме того, совет министров призвал международное сообщество признать границы Палестины от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. «Международное сообщество должно принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий», – сказано в коммюнике ЛАГ.

Также стоит отметить, что Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования создаст специальную комиссию, для ведения работы с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий от решения главы Белого дома. Более того, ЛАГ и Организация исламского сотрудничества развернут совместную информационную кампанию, чтобы информировать мировое сообщество об опасности признания Иерусалима столицей Израиля.

Как писал «Новый День», 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Американский лидер заявил о переносе посольства США из Тель-Авива. Решение Трампа осудили в Палестине, Иордании и Турции. Европейские лидеры также выступили против Вашингтона в этом вопросе. Совбез ООН созвал экстренное заседание.

Иерусалим, Иван Гридин

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