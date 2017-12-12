В Австрии на крупнейшей газораспределительной станции компании OMV, расположенной в районе города Баумгартен вблизи границы со Словакией, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадало не менее 20 человек, один человек погиб, пишет Kurier. Газета Heute в свою очередь сообщает о 60 пострадавших, большинство из которых были госпитализированы с ожогами.
Сотрудники экстренных служб перекрыли доступ в зону ЧП. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что ударная волна от него напоминала землетрясение. К месту происшествия стянуты силы пожарных и полиции, в небе барражирует вертолет полиции. После взрыва к газораспределительной станции было направлены не менее 18 пожарных расчетов. По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность. Работа предприятия полностью остановлена.
Взрыв на распределительном хабе оставил без газа часть Европы
Heute пишет, что газораспределительная станция в Баумгартене – крупнейшая в Австрии, от которой зависят поставки «голубого топлива» внутри страны, а также в страны Центральной и Южной Европы, в частности, в Словакию, Словению, Венгрию, Хорватию, Германию, Францию и Италию. Ежегодный объем газа, перекачиваемый через станцию в Баумгартене, составляет 40 млрд кубометров. Газ поставляется в Баумгартен из России и Норвегии. Как передает РБК, этот хаб является конечной точкой, откуда треть российского газа распределяется между конечными потребителями в Европе.
Операторы хабов – австрийский CEGH, а также AGGM Austrian Gas Greed Management – серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Как передает «Интерфакса», итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas снизил оценку поступления российского газа из Тарвизио с 113,5 млн кубометров до 14 млн кубометров, а словацкий газотранспортный оператор Eustream снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору.
Взрыв на распределительном хабе оставил без российского газа часть Европы
Из-за возникшего кризиса цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой на следующий день открылась с $292 за 1000 кубометров, но уже выросла в полтора раза – до $413, свидетельствуют данные хаба CEGH. Газ с поставкой во вторник торгуется уже по $537.
В «Газпроме» отметили, что компания делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителю. «Газпром экспорт» осведомлен об инциденте на австрийском газораспределительном хабе. «В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении», – говорится в заявлении пресс-службы компании.
Вена, Иван Гридин
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