Взрыв на распределительном хабе оставил без российского газа часть Европы

В Австрии на крупнейшей газораспределительной станции компании OMV, расположенной в районе города Баумгартен вблизи границы со Словакией, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадало не менее 20 человек, один человек погиб, пишет Kurier. Газета Heute в свою очередь сообщает о 60 пострадавших, большинство из которых были госпитализированы с ожогами.

Сотрудники экстренных служб перекрыли доступ в зону ЧП. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что ударная волна от него напоминала землетрясение. К месту происшествия стянуты силы пожарных и полиции, в небе барражирует вертолет полиции. После взрыва к газораспределительной станции было направлены не менее 18 пожарных расчетов. По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность. Работа предприятия полностью остановлена.

Heute пишет, что газораспределительная станция в Баумгартене – крупнейшая в Австрии, от которой зависят поставки «голубого топлива» внутри страны, а также в страны Центральной и Южной Европы, в частности, в Словакию, Словению, Венгрию, Хорватию, Германию, Францию и Италию. Ежегодный объем газа, перекачиваемый через станцию в Баумгартене, составляет 40 млрд кубометров. Газ поставляется в Баумгартен из России и Норвегии. Как передает РБК, этот хаб является конечной точкой, откуда треть российского газа распределяется между конечными потребителями в Европе.

Операторы хабов – австрийский CEGH, а также AGGM Austrian Gas Greed Management – серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Как передает «Интерфакса», итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas снизил оценку поступления российского газа из Тарвизио с 113,5 млн кубометров до 14 млн кубометров, а словацкий газотранспортный оператор Eustream снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору.

Из-за возникшего кризиса цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой на следующий день открылась с $292 за 1000 кубометров, но уже выросла в полтора раза – до $413, свидетельствуют данные хаба CEGH. Газ с поставкой во вторник торгуется уже по $537.

В «Газпроме» отметили, что компания делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителю. «Газпром экспорт» осведомлен об инциденте на австрийском газораспределительном хабе. «В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении», – говорится в заявлении пресс-службы компании.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 12.12.17

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