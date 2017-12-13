Эксперты: Авария на газовом хабе в Австрии поможет в строительстве новых газопроводов

Австрийский национальный газотранспортный оператор Gas Connect Austria перезапустил газопроводы Trans-Austria-Gasleitung в Италию, West-Austria Gasleitung в Германию, Hungaria-Austria Gasleitung в Венгрию, сообщает компания. Ранее в Connect Austria Gmbh отметили, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (в Словакию, Венгрию, Словению и Хорватию) прекращается до дальнейших уведомлений. На этом фоне власти Италии объявили о режиме чрезвычайной ситуации.

Пропускная способность газопроводной системы из Словакии в Австрию, которая идет через хаб Баумгартен, где произошел взрыв, и который обеспечивает треть всех поставок российского газа, составляет около 164 млн кубометров в сутки, сообщил аналитик Vygon Consulting Мария Белова. «Если в случае с Италией за счет этого маршрута обеспечивается около 40% потребности в газе, то для других стран это практически единственный вариант импорта газа. Перенаправить часть своих объемов «Газпром» может, задействовав газопроводную систему Германии – газопровод Griespass (Германия – Швейцария), используемый для поставки норвежского газа в Италию и загруженный в 2016 году всего на 31%, и Oberkappel (Германия – Австрия) со средней загрузкой прошлого года 26%. Это позволит заместить около 82 млн кубометров газа в сутки, или половину выбывшей мощности Баумгартена», – прогнозирует аналитик.

Как пишет РБК, в «Газпроме» не стали комментировать, как именно и в каком объеме концерн будет перенаправлять газ потребителям в случае аналогичной аварии. По данным источника издания, газ в Европу можно поставлять и через альтернативные трубопроводы, в частности, из Швейцарии в сторону Италии, из Австрии и Германии. Он также подчеркнул, что вины «Газпрома» во взрыве нет, но и выплат за срыв поставок потребителям от Австрии ждать не стоит.

Источник издания также отметил, что ситуация с ростом цен на газ с привязкой к поставкам через Баумгартен играет на руку «Газпрому», так как ряд долгосрочных контрактов российской монополии частично привязаны к ним, в том числе в направлении крупнейшего потребителя в Европе – Германии.

Заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев считает, что авария в Баумгартене добавляет аргументов сторонникам диверсификации поставок газа в Европу. «Если бы был реализован проект «Южный поток», то произошедшая авария не смогла бы оказать значимого влияния на газоснабжение Италии», – заявил он.

С ним заочно согласился эксперт Rusenergy Михаил Крутихин. Он полагает, что авария будет поводом для «Газпрома» и его партнеров убедить европейцев выступить за строительство альтернативных маршрутов, например «Северного потока-2», для диверсификации поставок российского газа в Европу.

По мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, после случившегося европейцы будут лоббировать строительство СПГ-хабов, желая избавиться от зависимости от российского газа. Впрочем, он считает, что в качестве краткосрочной альтернативы для замещения российского газа СПГ не подойдет: его долго доставлять, и он дороже.

Как писал «Новый День», вчера, 12 декабря, на крупнейшей газораспределительной станции компании OMV, расположенной в районе города Баумгартен вблизи границы со Словакией, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадало около 60 человек, один человек погиб.

Газораспределительная станция в Баумгартене – крупнейшая в Австрии, от которой зависят поставки «голубого топлива» внутри страны, а также в страны Центральной и Южной Европы, в частности, в Словакию, Словению, Венгрию, Хорватию, Германию, Францию и Италию. Ежегодный объем газа, перекачиваемый через станцию в Баумгартене, составляет 40 млрд кубометров. Газ поставляется в Баумгартен из России и Норвегии. Этот хаб является конечной точкой, откуда треть российского газа распределяется между конечными потребителями в Европе.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 12.12.17

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