Лавров и Джонсон обменялись выпадами при журналистах

Глава британского МИД Борис Джонсон и его российский коллега Сергей Лавров обменялись выпадами на пресс-конференции по итогам завершившихся в Москве переговоров. Выступая перед журналистами, Лавров отметил, что Россию обвиняют во вмешательстве в политические процессы в целом ряде стран Запада, но фактов никто не предъявляет.

Отвечая на реплику британского журналиста о том, что «никто в мире не верит» Москве, когда она отвергает случаи вмешательства в политику других государств, Лавров отметил, что корреспондент, вероятно, имел в виду западное сообщество. «И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза», – заявил Лавров.

Глава форин-офиса ответил на эту реплику молниеносно: «Не было успешного (вмешательства. – прим. ред.), я думаю, – это подходящая фраза», передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы Москва признала попытки в референдум по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза. «Какими бы они ни были, они оказались не успешными. Мне кажется, что если бы эти попытки возымели успех, все было бы совсем иначе. К сожалению, было очень много свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Дании, Франции, Соединенных Штатах Америки», – заявил Борис Джонсон.

Лавров в очередной раз напомнил коллеге, что обвинения необходимо подкреплять фактами. «Без фактов говорить очень трудно. Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались», – заявил глава российского МИД.

Впрочем, Джонсон заявил, что готов по призыву своего российского коллеги перевернуть страницу, связанную с проблемой вмешательства России в дела западных стран, в том числе, Великобритании. «Я разделяю точку зрения Сергея Лаврова. Я надеюсь, что эта страница может быть перевернута, что мы можем двигаться вперед. Подобные попытки (вмешательства – прим. ред.) должны остаться в прошлом», – приводит «Интерфакс» слова британского форин-офиса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.17

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