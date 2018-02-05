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Понедельник, 5 февраля 2018, 14:19 мск

В мире

Террористы пытались взорвать посольство России в Кабуле

Архив, фото: Pajhwok Afghan News

В Кабуле предотвращен теракт против российского посольства.

Рядом со зданием дипмиссии России в афганской столице обнаружен заминированный автомобиль Mazda, передает РИА «Новости» на ссылкой на информированный источник. В машине нашли около тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Подробности не уточняются.

В то же время, как отмечает агентство, поступают сообщения, что неподалеку от здания посольства РФ произошла террористическая атака с использованием машины.

Как сообщал «Новый День», 27 января в правительственном квартале Кабула террорист-смертник подорвал машину скорой помощи, в которой находилась взрывчатка. В результате атаки погибли 103 человека, ее 235 пострадали. Взрыв прогремел рядом со зданиями национальной полиции и индийского посольства. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан». По подозрению в причастности к взрыву были задержаны 4 человека.

В последние месяцы в Кабуле произошли несколько крупных терактов, унесшие жизни сотен людей.

Кабул, служба информации РИА «Новый День»

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