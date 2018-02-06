Основатель центра помощи беженцам в Германии: Немцы сбегут от мигрантов в Польшу

Ребекка Зоммер, которая долгое время работала с мигрантами в Германии, разочаровалась в беженцах. По мнению волонтера, иностранцы не только не хотят адаптироваться, но и презирают немцев. В результате граждане Германии уже готовы покинуть родину из-за наплыва мигрантов.

Беженцы-мусульмане ломают привычный образ жизни немцев, заявила глава Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte в интервью польскому журналу Do Rzeczy (перевод «Лента.ру»). «Граждане Германии готовы переезжать в Польшу, потому как ситуация становится невыносимой. Если Польша и Венгрия не отступят от своей позиции по проблеме мигрантов, то могут стать островом стабильности в Европе», – рассказала Зоммер.

Активистка называет взгляды беженцев средневековыми и больше не верит в возможность интеграции мигрантов в европейское общество. «Им промывали мозги с детства, (...) они не собираются принимать наши взгляды. Более того, они смотрят на нас, неверных, с презрением», – сообщила волонтер.

Зоммер не раз сталкивалась с тем, кто беженцы оскорбляли ее в то же время, когда ели поданную ей пищу в ее саду.

Напомним, беженцы из Африки приезжают в Европу с 2015 года. Страны Евросоюза договорились о приеме мигрантов согласно утвержденным квотам. Однако Польша и Венгрия выступили против квот на беженцев и отказались их размещать.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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