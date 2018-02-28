Глава Пентагона: Россия хочет силой перекроить границы государств

Россия пытается изменить существующие границы между государствами. Такое заявление сделал Министр обороны США Джим Мэттис в ходе встречи с министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем. Кроме того Мэттис добавил, что Подгорица успешно противостоит в этом вопросе Москве, сообщает «Интерфакс».

«Соединенные Штаты горды тем, что можем называть вас нашими союзниками, стоящими плечом к плечу с другими членами НАТО перед лицом общих угроз безопасности, таким, как стремление России силой перекроить международные границы силой и добивается права вето в европейских решениях в области дипломатии, экономики и безопасности», – заявил Мэттис. Помимо этого глава Пентагона похвалил планы Черногории относительно увеличения к 2024 году военных расходов страны до 2% ВВП, а также за активное участие в миссии НАТО в Афганистане.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.18

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