СМИ: Пентагон готовит удар по правительственным войскам в Сирии

Пентагон отказался комментировать данные об обсуждении планов нового военного удара по Сирии в связи с якобы использованием химического оружия властями этой страны. «Как правило, мы не обсуждаем будущие военные планы», – заявил представитель пресс-службы американского военного ведомства Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии. Издание отмечало, что президент обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом на прошлой неделе. Трамп якобы рассматривал варианты «наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина», писала газета.

По словам представителя Пентагона Даны Уайт, Мэттис не принимал участия во встрече. Она также отметила, что «обсуждения не было». По словам еще одного высокопоставленного чиновника из администрации, Мэттис был «решительно» против военного ответа на сообщения о химических атаках, а Макмастер выступал за. По словам источника, Трамп на встрече не одобрил военные действия, и чиновники продолжат следить за ситуацией.

Как напоминает РИА «Новости», независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе. С аналогичными обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, 22 января сирийские власти якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы «продолжает использовать химоружие».

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании запрещенных вооружений опираются на слухи из социальных сетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что администрация США игнорирует объективные факты применения боевых отравляющих веществ террористами против армии Сирии и мирного населения.

Как писал «Новый День», в апреле 2017 года заявила сирийская оппозиция о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. В атаке обвинили правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь химический арсенал страны был вывезен из нее под контролем ОЗХО.

Несмотря на это США спустя несколько дней нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием. Никаких доказательств наличия такого оружия представлено не было, международные эксперты авиабазу не посещали.

Летом 2017 года заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что на складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска был обнаружен целый арсенал. Там хранились ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

«Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)», – сказал Микдад. Замминистра особо отметил, что «США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии».

Представители компаний же опровергли обвинения в свой адрес. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, если данные о поставках химоружия США и Великобританией подтвердятся, это будет означать нарушение Конвенции о запрещении данного вида вооружений. Отвечая на вопрос о том, является ли это нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что «конечно, но нам нужно увидеть подтверждение этого». Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть «в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)».

На заявление о поставках в Сирию отреагировал и Пентагон. В ведомстве отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь тем проверенным группировкам, борющимся с запрещенной в России и многих других странах мира террористической организацией «Исламское государство», однако «в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества», о которых заявляла сирийская сторона.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.03.18

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