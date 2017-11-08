Глава комиссии: СБ ООН оказывал давление на расследование химатаки в Сирии

Представители стран Совета Безопасности ООН оказывали давление на экспертов миссии по расследованию совершенной в апреле химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. Такое заявление сделал глава совместной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле. Он подчеркнул, что расследование было сильно политизировано, чего «не должно быть».

«В процессе работы нас дергают с одной стороны и с другой, говорят, как делать наше дело. Мол, если вы не сделаете вот так, к вам не будет доверия. Если вы не будете следовать нашим инструкциям, потому что мы – члены пятерки постоянных членов СБ ООН, тогда мы не примем ваши заключения. Я давно всем говорю – наука сама все скажет», – приводит РИА «Новости» слова Муле.

Москва продолжает настаивать на пересмотре работы комиссий по расследованию химатак в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков. По его словам, представленный доклад является слепым орудием для давления на Дамаск, а комиссия не проводила отборы проб, не опрашивала свидетелей и самое главное – даже не поехала на место происшествия. Он подчеркнул, что расследование основано на видео и фото, которые были скачаны из Интернета и в большей своей части опубликованы боевиками, передает «РЕН ТВ».

«Миссии ОЗХО не удалось получить ключевые вещественные доказательства. Все выводы ее работы основывались на косвенных свидетельствах, подавляющее большинство которых было предоставлено оппозицией и всецело скомпрометировавшими себя неправительственными структурами, например «Белыми касками», тесно связанными с террористами из «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ)», – сказал Сафронков.

Напомним, химатака в Хан-Шейхуне произошла 4 апреля, в результате погибли более 80 человек. Согласно докладу ОЗХО, при атаке использовался зарин или подобное ему вещество. Эксперты ООН назвали ответственными за случившееся власти Сирии. 24 октября Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. США в ответ обвинили Россию в подрыве механизма работы ООН-ОЗХО и неуважении к страданиям и гибели людей. МИД РФ заявил, что считает поверхностным и непрофессиональным доклад миссии ООН-ОЗХО.

Как писал «Новый День», в середине августа заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что на складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска был обнаружен целый арсенал. Там хранились ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами CS и CN, западного производстваэ

«Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)», – сказал Микдад. Замминистра особо отметил, что «США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии».

В связи с этим постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал проверить сведения о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирию.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 08.11.17

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