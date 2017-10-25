Небензя: Голосование Совбеза ООН по химатаке в Сирии – спектакль

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «срежиссированным спектаклем» голосование Совбеза ООН по расследованию химической атаки в Сирии, передает РИА «Новости». «Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете», – заявил Небензя. Он считает, что на сегодняшний день нет необходимости обсуждать продление совместного механизма расследования, который истекает 17 ноября.

Постпред также подчеркнул, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР (Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии) об инциденте в Хан-Шейхуне. Кроме того, он отметил, что у России не было возможности ознакомиться с содержанием доклада.

В связи с этим Россия наложила вето на резолюцию о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии. В Госдепе США сообщили, что Вашингтон «очень разочарован» решением Москвы заблокировать резолюцию. «Мы очень разочарованы тем, что Россия поставила свои политические соображения выше сирийцев», – пояснила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Отметим, что резолюция Совета предполагала продлить мандат миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии, в том числе атаки в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года. Автором законопроекта выступили Соединенные Штаты, «за» проголосовали 11 стран, Китай воздержался. Позицию Москвы, проголосовав «против», поддержала Боливия.

В преддверии голосования российские дипломаты обратились к Совбезу с просьбой отложить рассмотрение резолюции, но их просьбу отклонили. Москва раскритиковала методы работы комиссии и указала, что ее члены действовали «исключительно дистанционно».

Напомним, апрельская атака в Хан-Шейхуне унесла жизни от 80 до более чем 100 мирных жителей. По одной из версий, во время атаки был применен зарин. Ответственность за нее западные страны возложили на сирийскую армию Башара Асада.

Как писал «Новый День», в августе Небензя заявил о необходимости проверить сведения о поставках запрещенных отравляющих средств в Сирию из Великобритании и США. Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что на складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска был обнаружен целый арсенал. Там хранились ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

«Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)», – сказал Микдад. Замминистра особо отметил, что «США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии».

Представители компаний уже опровергли обвинения в свой адрес. По словам Василия Небензи, если данные о поставках химоружия США и Великобританией подтвердятся, это будет означать нарушение Конвенции о запрещении данного вида вооружений. Отвечая на вопрос о том, является ли это нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что «конечно, но нам нужно увидеть подтверждение этого». Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть «в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)".

На заявление о поставках в Сирию отреагировал и Пентагон. В ведомстве отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь тем проверенным группировкам, борющимся с запрещенной в России и многих других странах мира террористической организацией «Исламское государство», однако «в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества», о которых заявляла сирийская сторона.ttps://newdaynews.ru/inworld/611862.html

Нью-Йорк, Иван Гридин

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