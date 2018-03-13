США готовы ударить по Сирии

Американские власти готовы к новым действиям по Сирии. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. «Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», – заявила Хейли.

Она напомнила, что после якобы имевшей место химической атаки в Хан-Шейхуне США нанесли «успешный удар по сирийской авиабазе, с которой президент страны Башар Асад провел свою химическую атаку», так как Совбез ООН «не смог принять меры», передает РИА «Новости». Кроме того, Хейли раскрыла детали разработанного Вашингтоном проекта резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Она высказала уверенность, что документ не позволит России и Сирии наносить удары по группировкам, которые Москва и Дамаск считают террористическими.

«В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты наклеиванием ярлыков «террористическая группа» на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте», – заявила постпред США при ООН. В свою очередь ее российский коллега Василий Небензя, комментируя новый американский проект резолюции, заявил, что сирийские власти имеют право осуществлять контртеррористическую операцию на территории страны.

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан», – констатировал российский дипломат. Напомним, резолюция ООН 2401 была принята в конце февраля. Документ требует от всех сторон прекратить столкновения и обеспечить гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. При этом режим прекращения огня не распространяется на военные операции против запрещенных в России и многих странах мира террористических организаций «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каида» и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

Небензя также подчеркнул, что пригород Дамаска остается «рассадником террористов». «Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении – это Восточная Гута», – добавил Небензя.

С подобным заявлением выступил также и постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Он заявил, что официальные власти в Сирии имеют полное право на борьбу с терроризмом. Дипломат также отметил, что правительство занимается восстановлением «всего, что было разрушено боевиками».

Не оставил без внимания слова Хейли и сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. По его мнению, заявление американского постпреда при ООН является последней попыткой спасти террористов в Сирии. «Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков ан-Нусры (запрещена в РФ) в Восточной Гуте, что угрожает новыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки террористов – союзников США в борьбе против Асада», – написал он в Twitter.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии. Издание отмечало, что президент обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом на прошлой неделе. Трамп якобы рассматривал варианты «наказания правительства (президента Сирии Башара) Асада после сообщений об атаках с использованием хлорина», писала газета.

Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии организовала проверку сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе. С аналогичными обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, 22 января сирийские власти якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы «продолжает использовать химоружие».

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании запрещенных вооружений опираются на слухи из социальных сетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления. Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что администрация США игнорирует объективные факты применения боевых отравляющих веществ террористами против армии Сирии и мирного населения.

Как писал «Новый День», в апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 пострадавших. В атаке обвинили правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь химический арсенал страны был вывезен из нее под контролем ОЗХО.

Несмотря на это, США, спустя несколько дней, нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием. Никаких доказательств наличия такого оружия представлено не было, международные эксперты авиабазу не посещали. Летом 2017 года заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что на складах боевиков в Алеппо и освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска был обнаружен целый арсенал. Там хранились ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, снаряженные раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

«Обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства произведены компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США)», – сказал Микдад. Замминистра особо отметил, что «США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии».

Представители компаний же опровергли обвинения в свой адрес. По словам Василия Небензи, если данные о поставках химоружия США и Великобританией подтвердятся, это будет означать нарушение Конвенции о запрещении данного вида вооружений. Отвечая на вопрос о том, является ли это нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что «конечно, но нам нужно увидеть подтверждение этого». Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть «в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)».

На заявление о поставках в Сирию отреагировал и Пентагон. В ведомстве отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь тем проверенным группировкам, борющимся с запрещенной в России и многих других странах мира террористической организацией «Исламское государство», однако «в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества», о которых заявляла сирийская сторона.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.03.18

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