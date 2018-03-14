США объявили космос полем войны: Трамп анонсировал создание космических войск

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах Вашинтона создать космические войска. Об этом он объявил в ходе выступления переде морскими пехотинцами на базе в Сан-Диего (Калифорния), передают американские СМИ.

По словам Трампа, его новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боевых действий, как земля, воздух и вода. Американский лидер напомнил, что ранее он говорил о необходимости создания космических сил как отдельного рода войск. «Я тогда не был вполне серьезен, но теперь думаю, что это отличная идея. Мы создадим космические войска», – сказал Трамп, сообщает Fox News.

Ранее, в феврале глава штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн допускал возможность войны в космосе в ближайшие несколько лет.

Отметим, что в системе вооруженных сил США космическое командование, сформированное еще в 1982 году, входит в военно-воздушные силы и подчиняется стратегическому командованию. Его основная задача – поддержка военных операций.

Напомним, в 1967 году СССР, США и Великобритания подписали договор, который запрещает размещать оружие массового поражения в космосе, а также проводить испытания оружия в космосе. При этом размещение на земной орбите и в других пространствах космоса обычных вооружений документ не запрещает.

Речь Трампа прокомментировал вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook. По его словам, если заявление американского президента «означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в свою очередь, заявил, что слова Трампа можно рассматривать как «очередной виток гонки вооружений» и доказательство агрессии США и НАТО. Однако, отметил он, Россия сможет защитить свои границы и граждан в случае космической угрозы со стороны Штатов.

По словам парламентария, «Россия никогда свое оружие или вооружение в космическое пространство не выводила», считая, что «космос – это пространство для развития планеты Земля, для проведения экспериментов, научных опытов», передает НСН. «То, что США пытаются вывести свое вооружение на орбиту, еще раз доказывает агрессивность намерений Соединенных Штатов и псевдооборонительной организации НАТО», – заявил депутат. При этом Красов заверил, что «мы любом случае найдем то вооружение (не наступательное), которое сможет гарантированно обеспечить безопасность наших границ и наших граждан».

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин расценил выступлениеТрампа как «попытку ответного шага» на презентацию новейших видов вооружений, которую сделал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию «с целью сдерживающего фактора». «Трамп пытается показать мировому сообществу, что Америка тоже идет в ногу со временем. Хотя это просто попытка выдать желаемое за действительное. На деле, США еще далеко до космических войск и войн», – заключил он в комментарии RT. Парламентарий подчеркнул, что Россия не будет простым наблюдателем, если Трамп начнет реализацию данного проекта: «Мы должны учитывать подобные заявления с целью недопущения эскалации напряженности в отношении нашего государства и союзников».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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