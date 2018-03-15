В США госпитализирован пропавший нобелевский лауреат по химии. Его жена мертва

В США госпитализирован лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси, а его жена оказалась мертва, сообщает AP. ЧП случилось на территории штата Иллинойс. По словам шерифа округа Оугл, Эйити и Сумира Нэгиси проживали в штате Индиана. Родственники сообщили в полицию о пропаже семейно четы в понедельник, 12 марта.

82-летнего ученого обнаружили на дороге вблизи свалки неподалеку от населенного пункта Рокфорд. На небольшом отдалении полицейские заметили автомобиль ученого, в котором лежало тело его супруги. В полиции заявили, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что смерть Сумиры Нэгиси носила криминальный характер, но вскрытие покажет.

По данным телеканала WTHR, пара направлялась в аэропорт Рокфорда. Супруги заблудились, а их автомобиль сломался. Вероятно, женщине стало плохо, ученый отправился за помощью, но к машине уже не вернулся.

РБК напоминает, что Эйити Нэгиси был преподавателем в университете в штате Индиана. Нобелевскую премию он получил в 2010 году наряду с американцем Ричардом Хеком и японцем Акирой Судзуки. Ученые занимались изучением палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе. Эти реакции используются в промышленном производстве и в электронной промышленности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.03.18

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