США приняли на вооружение 15-ю многоцелевую подлодку класса Virginia

Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Церемония ввода субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Прямая трансляция мероприятия велась в соцсетях американских ВМС.

USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступившей на вооружение США. Ее водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина – около 115 метров, ширина – более десяти метров. Подлодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.

Как отмечает РИА «Новости», субмарина предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.

Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.03.18

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