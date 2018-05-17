Трамп нашел очередной повод для новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп дал поручение министрам разработать план по введению очередного набора санкций в отношении России. На этот раз поводом стало якобы имевшее место нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Соответствующее поручение опубликовано на сайте Белого дома.

В частности, госсекретарь Майк Помпео совместно с министрами финансов, обороны, торговли и директором Национальной разведки должны исполнить требования «Доклада по плану введения дополнительных санкций против России». По закону, составить доклад должен американский лидер, но он делегировал полномочия министрам, отмечается в сообщении Белого дома.

Доклад «будет включать в себя план по введению мер в отношении конкретных лиц по причине несоблюдения Россией договора РСМД». Отмечается, что санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Список будет содержаться в докладе.

Среди возможных мер – блокирование активов в США, запрет на въезд и «любые другие санкции, которые президент сочтет подходящими».

Россия и США многократно обменивались обвинениями в нарушении договора о РСМД. Вашингтон заявляет, что Москва занимается производством ракетных систем, которые не соответствуют требованиям договора, а в МИД России указывают на то, что Госдеп намерен «приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета». Москва также указывала на то, что американские пусковые установки системы ПРО можно снарядить ракетами типа «земля – поверхность», что также является нарушением договора РСМД. Стоит обратить внимание, что США разместили системы ПРО вдоль границ РФ.

Напомним, договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 км.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.05.18

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