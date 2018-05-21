Американец на внедорожнике протаранил ресторан, есть погибшие

В США мужчина намеренно направил свой автомобиль в здание ресторана, в котором обедал его родственник. Полиция выясняет причины произошедшего. Виновник ДТП задержан.

Инцидент произошел в городе Бессемер (Северная Каролина), передает телеканал Fox. По словам очевидцев, в ресторан зашло несколько людей, их посадили напротив окна. Тогда один из компании вышел на улицу, сел в свой внедорожник и на большой скорости врезался в здание.

В результате погибли два человека. Отмечается, что один из них был родственником погибшего и работал помощником местного шерифа. Еще несколько человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водителя задержали на месте преступления. Пока не сообщается, что побудило его направить свою машину в здание ресторана.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 21.05.18

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