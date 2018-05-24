Власти США поддержали разработку антироссийских ядерных вооружений

Палата представителей США отказалась поддержать поправку к военному бюджету на 2019 год. Она предполагала введение ограничений финансирования проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности, сообщает портал Defense News. Отмечается, что отклоненная поправка должна была вдвое сократить финансирование программы по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.

Эта поправку поддержали лишь 188 из 435 членов Палаты представителей, а 226 голосовали против. Представители Республиканской партии при этом открыто заявляли, что эта программа должна стать одним из средств по сдерживанию России.

Как напоминает РИА «Новости», бывшие сотрудники органов безопасности и комитетов Пентагона ранее направили в Конгресс США письмо, в котором призывали отказаться от финансирования программы по созданию новых ядерных боеголовок. В письме бывших военнослужащих говорилось, что развитие программы тактического ядерного оружия «откроет ворота к ядерной катастрофе».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.05.18

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