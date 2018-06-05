Премьер-министр Италии призвал к отмене санкций против России

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за отмену санкций ЕС против России.

Выступая в итальянском сенате, он заявил, что Рим инициирует пересмотр антироссийских ограничительных мер, которые «угнетают гражданское общество в России».

Конте также отметил, что Россия в последние годы усилила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов, передает ANSA.

Глава правительства при этом заявил, что Италия сохранит членство в НАТО и останется союзником США.

Отметим, что сегодня, 5 июня, в сенате состоится голосование о доверии новому правительству. Кабмин, сформированный партией евроскептиков «Лига Севера» и «Движением 5 звезд», был приведен к присяге 1 июня.

Как сообщал «Новый День», ранее в правительстве Австрии призвали отменить санкции против России. Таким образом предлагается отреагировать на пошлины, введенные США на продукцию Евросоюза. Напомним, с 1 июня США установили пошлины на ввоз стали из стран ЕС, Мексики и Канады в размере 25%, на алюминий – 10%. Австрийский вице-канцлер, федеральный министр спорта и лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что санкции против РФ навредили австрийской экономике. По его мнению, толкать Москву «в руки Китая» опасно. «Настало время положить конец этим болезненным ограничениям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», – заявил вице-канцлер Австрии.

В начале июня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз должен восстанавливать и развивать отношения с Россией, несмотря на все противоречия.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

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