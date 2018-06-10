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Воскресенье, 10 июня 2018, 08:51 мск

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Европарламент призвал Порошенко присоединиться к ЛГБТ-сообществу

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Петра Порошенко, а также членов кабинета министров этой страны и депутатов Верховной рады присоединиться к «Маршу равенства» в Киеве и «встать в его первых рядах».

Письмо с предложением к украинским властям присоединиться к ЛГБТ-сообществу подписали 35 депутатов Европарламента. Кроме того, представители стран Европы призвали Порошенко усилить меры безопасности в преддверии шествия. Они также отметили, что власти Украины недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.

В прошлом году организаторам «Марша равенства» из-за угроз украинских радикалов пришлось изменить маршрут шествия перед его началом, напоминает РИА «Новости». Колонну сопровождал конвой из полицейских. При этом избежать нападений не удалось. Радикалы атаковали участников после завершения акции. Всего пострадало десять человек.

Киев, Иван Гридин

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